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Премьер Сербии назвала главный приоритет будущего правительства страны

Премьер Сербии назвала главный приоритет будущего правительства страны

Энергетика будет абсолютным приоритетом работы нового правительства Сербии. Об этом во вторник заявила кандидат в премьер-министры и действующий технический глава правительства республики Ана Брнабич.

«Также как мы фокусировались на области здравоохранения в ходе работы прошлого правительства, сейчас мы должны таким же образом заниматься энергетикой. Мы должны посвятить этому все наши знания и энергию», — заявила Брнабич в ходе представления программы нового кабмина перед депутатами Народной скупщины (парламента) Сербии.

По ее словам, после десятилетий стагнации Сербия начала менять ситуацию в сфере энергетики и уже в следующем году может рассчитывать на ввод в эксплуатацию новых объектов энергетической инфраструктуры.

Брнабич отметила, что мир постепенно соскальзывает в Третью мировую войну с все более частым и серьезным бряцаньем ядерным оружием и все меньшими шансами на мир.

«В этом мире Сербия должна найти свое место, сохранить свою стабильность и продолжить рост и развитие и это, если говорить упрощено, основная задача будущего правительства» — подчеркнула она. 

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По материалам: pnp.ru

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