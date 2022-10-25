. Президент ФРГ прибыл с необъявленным визитом на Украину
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Президент ФРГ прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент ФРГ прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября приехал на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Подчеркивается, что это первая поездка германского лидера на Украину с момента начала проведения проведения спецоперации. Штайнмайер планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также хочет своими глазами увидеть имеющиеся в стране разрушения, следует из сообщения DPA.

Ранее поездки президента ФРГ в Киев уже планировались, однако они не состоялись по разным причинам. В частности, на прошлой неделе по соображениям безопасности был отменен намеченный на 20 октября визит. На Украине подобное решение вызвало раздражение. В то же время в конце апреля газета Bild сообщала об отказе Зеленского принять Штайнмайера, выразившего желание посетить Киев. На Украине посчитали, что глава ФРГ был слишком мягок в отношении России. Позднее украинское правительство изменило свою позицию. 

Как сообщала ранее «Парламентская газета», канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 30 процентов немцев не согласны с поставками вооружения на Украину и санкционной политикой Берлина.

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По материалам: pnp.ru

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