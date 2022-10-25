. Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году
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Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году

Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году


Издательство Meridiem Games объявило о планах выпустить в 2023 году игру Neon Blood студии ChaoticBrain. Проект заявлен к релизу на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Точная дата релиза пока не называется.

События игры Neon Blood разворачиваются в мире киберпанка, разработчики обещают в ней «сложную и глубокую историю». Следующим образом выглядит сюжет проекта:

На дворе 2053 год, и после Третьей мировой войны человечество вынуждено существовать в едином макрополисе под названием Виридис, который состоит из двух городов: роскошного Светлого города и антиутопического Слепого города. Аксель Маккойн, детектив из Слепого города, понимает, что его идеалы побуждают его восстать против несправедливости, вызванной социальным разделением между двумя городами. Вдохновленный существующим в обществе социальным неравенством, он становится символом революции для людей, разделяющих его идеалы.

Игра Neon Blood создается с использованием 2,5D-изображений, основанных на использовании 2D-спрайтов в пиксельной графике с 3D-моделированием среды. Жанр игры разработчики описывают как приключение с элементами RPG.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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