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Путин заслушает доклады координационного совета по нуждам Российской армии

Путин заслушает доклады координационного совета по нуждам Российской армии

25 октября президент Владимир Путин на заседании координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Российской армии заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, которое приводит ТАСС, мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Координационный совет был образован президентским указом 21 октября. Новая структура займется организацией взаимодействия всех уровней власти при обеспечении нужд спецоперации. Речь идет о координации действий по таким направлениям, как поставки и ремонт вооружения, специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, логистика, проведение ремонтно-восстановительных и других работ. Кроме того, новой структуре предстоит формировать целевое задание по обеспечению потребностей войск и сроков его выполнения.

В рамках работы координационного совета будет формироваться план выполнения целевого задания, определяться объемы и направления бюджетных расходов, а также решаться вопросы стоимости необходимых товаров и определяться их поставщики.

Согласно опубликованному положению о координационном совете, его председателем является глава Правительства, а состав утверждается президентом. 

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По материалам: pnp.ru

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