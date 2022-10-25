. Путин заслушает доклады координационного совета по нуждам Российской армии

25 октября президент Владимир Путин на заседании координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Российской армии заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, которое приводит ТАСС, мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Координационный совет был образован президентским указом 21 октября. Новая структура займется организацией взаимодействия всех уровней власти при обеспечении нужд спецоперации. Речь идет о координации действий по таким направлениям, как поставки и ремонт вооружения, специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, логистика, проведение ремонтно-восстановительных и других работ. Кроме того, новой структуре предстоит формировать целевое задание по обеспечению потребностей войск и сроков его выполнения.

В рамках работы координационного совета будет формироваться план выполнения целевого задания, определяться объемы и направления бюджетных расходов, а также решаться вопросы стоимости необходимых товаров и определяться их поставщики.

Согласно опубликованному положению о координационном совете, его председателем является глава Правительства, а состав утверждается президентом.