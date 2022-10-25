. Радиоведущий умер в прямом эфире

Вадим Карасев

Британский радиоведущий Тим Гоф умер в прямом эфире

Ведущий британской радиостанции GenX Radio Suffolk Тим Гоф (Tim Gough) умер в прямом эфире. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter-аккаунте радиостанции в понедельник, 24 октября.

«Наш дорогой друг и ведущий утреннего шоу Тим Гоф скончался сегодня утром во время эфира своей программы», — написали представители радиостанции. Они выразили соболезнования его родным.

«Тим занимался тем, что ему нравилось. Ему было 55 лет», — добавили в GenX Radio Suffolk.

Как пишет издание Mixmag, причиной смерти радиоведущего мог стать сердечный приступ. Отмечается, что Гоф почувствовал себя плохо во время воспроизведения одной из песен и вскоре скончался. Когда он умер, вещание внезапно прекратилось и возобновилось только через несколько минут.

Гоф начал работать на радио в 1986 году. До того, как попасть на GenX Radio Suffolk, он вел эфиры на Ipswich's Radio Orwell, Smooth Radio и Saxon Radio.