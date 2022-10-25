. Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур

Рок-группа Джонни Деппа отправится в турРок-группа Джонни Деппа The Hollywood Vampires отправится в тур по Великобритании

Рок-группа The Hollywood Vampires, основанная актером Джонни Деппом вместе с другими музыкантами, отправится в тур по Великобритании. Об этом сообщает Independent.

Уточняется, что коллектив возобновит свой тур после того, как он был отменен в 2020-м году из-за пандемии коронавируса. Участники группы посетят Лондон, Суонси (Уэльс), Глазго и другие города и исполнят на концертах песни Дэвида Боуи, The Who, Led Zeppelin и других легендарных музыкантов.

«Следующим летом The Hollywood Vampires снова "восстанут"! Нам не терпится сыграть песни с нашего последнего альбома Rise для всех наших поклонников по всему миру», — рассказал один из участников группы Джо Перри.

Группа The Hollywood Vampires была основана в 2012 году. Свое название она получила в честь одноименного клуба, который пользовался популярностью среди знаменитостей в 1970-х годах. Среди участников коллектива помимо Деппа — Элис Купер и Джо Перри из Aerosmith.

Ранее Джонни Депп подал в суд на фольклориста Брюса Джексона из‑за обвинений в плагиате.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в отношении Украины
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в
Создан 3D-нанокомпозит для эффективного отвода тепла в электронике
Создан 3D-нанокомпозит для эффективного отвода тепла в электронике
Чулпан Хаматова рассказала о свободе в России
Чулпан Хаматова рассказала о свободе в России
Максим Галкин не собирается больше выступать в России
Максим Галкин не собирается больше выступать в России
Автор Светланы Лободы собирается судиться с Первым каналом
Автор Светланы Лободы собирается судиться с Первым каналом
Анна Седокова в слезах обратилась к Меладзе
Анна Седокова в слезах обратилась к Меладзе
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании и дал первое поручение
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании и дал первое
Эко-активисты атаковали Карла III в музее Мадам Тюссо
Эко-активисты атаковали Карла III в музее Мадам Тюссо
Служба занятости помогла 3 тыс. москвичей с инвалидностью найти работу
Служба занятости помогла 3 тыс. москвичей с инвалидностью найти работу
Стали известны подробности ребрендинга KFC в России
Стали известны подробности ребрендинга KFC в России
Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля
Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля

Топ на сегодня

Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС России
В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок
Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок

Еще по теме

Джонни Депп спел на рок-концерте «Голливудские вампиры»
Джонни Депп побывал в мавзолее Ленина
Российские поклонницы Джонни Деппа закидали его нижним бельем
СМИ поделились информацией о "смертельной болезни" Джонни Деппа (ФОТО)