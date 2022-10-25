. Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур

Вадим Карасев

Рок-группа Джонни Деппа The Hollywood Vampires отправится в тур по Великобритании

Рок-группа The Hollywood Vampires, основанная актером Джонни Деппом вместе с другими музыкантами, отправится в тур по Великобритании. Об этом сообщает Independent.

Уточняется, что коллектив возобновит свой тур после того, как он был отменен в 2020-м году из-за пандемии коронавируса. Участники группы посетят Лондон, Суонси (Уэльс), Глазго и другие города и исполнят на концертах песни Дэвида Боуи, The Who, Led Zeppelin и других легендарных музыкантов.

«Следующим летом The Hollywood Vampires снова "восстанут"! Нам не терпится сыграть песни с нашего последнего альбома Rise для всех наших поклонников по всему миру», — рассказал один из участников группы Джо Перри.

Группа The Hollywood Vampires была основана в 2012 году. Свое название она получила в честь одноименного клуба, который пользовался популярностью среди знаменитостей в 1970-х годах. Среди участников коллектива помимо Деппа — Элис Купер и Джо Перри из Aerosmith.

Ранее Джонни Депп подал в суд на фольклориста Брюса Джексона из‑за обвинений в плагиате.