. Россиян с 25 октября перестанут пускать в Чехию по шенгенским визам

Российским гражданам с шенгенскими визами, полученными в любой из стран Европейского союза, с 25 октября запрещен въезд в Чехию.

Как сообщала «Парламентская газета», о запрете пускать россиян в страну ранее заявил глава чешского МИД Ян Липавский. Он отметил, что данное решение введено правительством Чехии.

В страну перестанут допускать российских граждан, прибывших с целью туризма, спорта или культуры. Также Чехия с 25 февраля не выдает визы туристам из России.

Ранее стало известно, что в Германии ужесточили визовые требования для россиян. Чтобы оформить визу в эту страну, российским гражданам требуется предоставить также выписку из банка, действующем в одной из государств — членов ЕС. Это необходимо, чтобы доказать наличие средств на счету. Также требуется подтвердить свою работу, учебу или источник дохода в РФ и доказать намерение вернуться обратно.