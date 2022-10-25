. Российский морпех рассказал о бое с украинскими диверсантами

Вадим Карасев

Морпех Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»

Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина». Его слова передает РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны России, украинские диверсанты проникли в район замаскированного скопления российской военной техники и попытались передать данные о ней. Однако при отходе они наткнулись на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, и начали с ними бой, сообщил морпех.

Позже диверсанты вышли на командно-наблюдательный пункт самого Данилова, где он находился с командиром соседнего подразделения. «И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — поделился он. По словам командира, он и другой офицер вели бой «до последнего магазина» и ждали прибытия штурмовых групп.

Ранее офицер запаса, военный эксперт Олег Марзоев показал видео, как экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» в ходе специальной военной операции уничтожил опорный пункт и поразил бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночном бою.