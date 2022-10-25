. Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей

Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей

Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилейВ Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат въезд грузовых автомобилей СюжетВзрыв на Крымском мосту

Власти Краснодарского края решили частично ограничить въезд грузовых автомобилей, которые следуют через Керченскую паромную переправу. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Там отметили, что решение приняли на заседании оперштаба региона, созданного по указу президента России Владимира Путина. Постановление уже подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу», — говорится в сообщении.

Исключение составят автомобили, провозящие военные, фармацевтические и скоропортящиеся грузы, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры. Остальному грузовому транспорту предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. Уточняется, что эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта около Керченской переправы и ускорить доставку социально-значимых товаров.

Керченская переправа заработала после взрыва, произошедшего утром 8 октября на Крымском мосту. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Какой райдер у Максима Галкина
Какой райдер у Максима Галкина
Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента
Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с
Что можно сделать яблок: отвечает Злата
Что можно сделать яблок: отвечает Злата
Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный посевной календарь
Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный
Полезные хитрости: как жесткое мясо сделать мягким для разных рецептов
Полезные хитрости: как жесткое мясо сделать мягким для разных рецептов
Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»
Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»
Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей
Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.10.2022 (15 фото)
Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4 выходят на Xbox и в Game Pass
Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4
"Новые люди" защитят предпринимателей от рейдерства
"Новые люди" защитят предпринимателей от рейдерства
Ванга предсказала приход Шамана
Ванга предсказала приход Шамана
Максим Галкин возомнил себя царем и требует личную обслугу
Максим Галкин возомнил себя царем и требует личную обслугу

Топ на сегодня

Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова
Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей

Еще по теме

В Сочи ограничат въезд машин с бензиновыми двигателями
В Крыму заявили о нехватке энергоресурсов на промышленных предприятиях
Сотни автомобилей и автобусы скопились у Керченской паромной переправы
Керченскую переправу закрыли из-за непогоды