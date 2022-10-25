. Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей

Вадим Карасев

В Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат въезд грузовых автомобилей СюжетВзрыв на Крымском мосту

Власти Краснодарского края решили частично ограничить въезд грузовых автомобилей, которые следуют через Керченскую паромную переправу. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Там отметили, что решение приняли на заседании оперштаба региона, созданного по указу президента России Владимира Путина. Постановление уже подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу», — говорится в сообщении.

Исключение составят автомобили, провозящие военные, фармацевтические и скоропортящиеся грузы, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры. Остальному грузовому транспорту предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. Уточняется, что эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта около Керченской переправы и ускорить доставку социально-значимых товаров.

Керченская переправа заработала после взрыва, произошедшего утром 8 октября на Крымском мосту. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.