. Секреты счастливой любви для рожденных в год Крысы

Вадим Карасев

Счастливая любовь — это то, чего хочет большинство людей. Отношения без драмы, с доверием, и позитивом нужны Крысам как воздух, ведь это очень общительные люди. Эксперты рассказал и о том, как построить счастливые отношения людям этого Восточного Знака.

У Крыс довольно сильно развита сердечная чакра — Анахата. Она отвечает за любовь и взаимоотношения, но это не значит, что в подобных вопросах у этих людей все всегда гладко и протекает без проблем. Чтобы неурядиц было меньше, нужно помнить о следующих советах.

Не нужно бороться за лидерство

Крысам максимально комфортно в тех отношениях, где решения принимаются совместно. Ни в коем случае нельзя ставить себя выше второй половинки и брать на себя лишнюю ответственность. Крысы порой забывают о том, что в отношениях должно быть легко и уютно. Это не борьба за власть, не испытание силой и выносливостью. Любовь — это приятное путешествие в мир наслаждения.

Начинать отношения лучше осторожно

Рожденные в год Крысы не должны ни в коем случае торопиться. Любые отношения могут крайне быстро завершиться из-за переизбытка чувств. Нельзя позволять себе полностью растворяться в человеке и не думать больше ни о чем. Это чревато нервными срывами и большими эмоциональными проблемами в том случае, если что-то пойдет не так и придется расстаться. Идеальный вариант развития событий — перерастание дружбы в любовь. Проблема лишь в том, что заранее все спланировать получается крайне редко.

Стоит научиться разрывать вредоносные отношения

Крысы слишком сильно привязываются к человеку и не могут его долгое время отпустить. Это формирует болезненные зависимости в отношениях, поэтому Крысы могут с высокой вероятностью стать жертвой манипуляторов или энергетических вампиров, нарциссичных и токсичных личностей. Как только станет понятно, что человек было недостаточно искренен или совершил акт предательства, важно тут же уходить.

Можно простить любимого или любимую, но всего лишь единожды. Если это не поспособствует положительным изменениям в последствии, то придется расстаться. Крысы часто надеются на чудо, но его не происходит, ведь человек не может поменяться просто так, по взмаху волшебной палочки.

Никаких споров

Крысы очень не любят, когда с ними кто-то спорит, поэтому они с пеной у рта будут доказывать всем свою правоту. В любовных отношениях это очень опасно. Эксперты настоятельно рекомендуют рожденным в год Крысы людям крайне осторожно браться за выяснение того, кто прав, а кто виноват, а лучше и вовсе не делать этого. Проблема этих людей состоит в том, что они даже в длительных отношениях постоянно что-то доказывают и не могут уступить или выслушать свою вторую половинку. Это неправильно и влечет за собой ссоры и обиды.