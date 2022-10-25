. Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать

Чечевица — это кладезь витаминов, микроэлементов и клетчатки, однако далеко не все россияне привыкли ее готовить. При этом в мире существуют такие кулинарные традиции, в которых чечевица занимает одно из главных мест как символ благополучия и процветания. Неудивительно, ведь это растение из семейства бобовых впервые стали выращивать еще в бронзовом веке. Сегодня существует много рецептов и способов приготовления этого удивительно полезного продукта. Однако они зависят не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от сорта. Как же правильно варить чечевицу разных цветов?

Чем отличаются сорта чечевицы

Чечевица культурная, то есть такая, которую мы используем в пищу, бывает коричневой, зеленой, красной, желтой, а также черной.

Коричневая чечевица неплохо разваривается, если ее предварительно замочить на пару часов. Ее добавляют в первые блюда и гарниры, ведь она прекрасно сочетается с любыми овощами.

Зеленая чечевица тоже подлежит замачиванию, но она чуть тверже коричневой.

Как красная, так и желтая культуры не нуждаются в замачивании. Из этих сортов можно готовить пюре.

Черная чечевица очень твердая, ее обычно используют только для салатов.

Как долго нужно варить чечевицу разных цветов

Коричневая

Этот продукт входит в меню традиционных блюд многих стран. Такая чечевица очень вкусная, немного отдает орехом. Ее можно сделать как более твердой, так и довольно мягкой, если замочить на 2 часа. В зависимости от этого время варки варьируется от 25 до 50 минут.

Зеленая

Зерна зеленой чечевицы слегка приплюснуты, из-за чего она носит название тарелочной. Это крупные и очень твердые бобы, которые обязательно нужно замачивать. И даже после этого варить зеленую чечевицу нужно не менее 40 минут после закипания. Она не слипается и полностью сохраняет форму.

Красная и желтая

Эти сорта чечевицы называют персидской, она намного мельче зеленой. Обычно при обработке красной и желтой горошину раскалывают надвое, что делает ее приготовление более легким — достаточно всего 15-20 минут. Разваренную ароматную чечевицу можно использовать для приготовления начинок, паштетов, пюре.

Черная

Чаще всего черную чечевицу используют в странах Африки, Индии, Турции и арабских. Варить такой продукт нужно 40 минут после закипания воды. Из него также делают муку, предварительно очищая от оболочки.

Как можно варить чечевицу





Способ 1. В кастрюле

Залить холодной водой в соотношении 1:2 и поставить на плиту. После закипания уменьшить огонь и продолжать помешивать, снимая пенку. Солить бобовые нужно в самом конце, примерно за 5 минут до готовности. По желанию можно добавить в процессе варки специи.

Способ 2. В мультиварке

Промытую чечевицу откинуть на сито и выложить в мультиварку. Сразу добавить половину чайной ложки соли и залить парой стаканов воды. Закрыть крышку мультиварки и выбрать один из режимов для круп. Чтобы понять, сколько варить чечевицу таким способом, ориентируйтесь на ее сорт.

Способ 3. В микроволновке

Если выбрали такой способ, то не забудьте подобрать правильную посуду, которую можно ставить в микроволновую печь. Залейте чечевицу водой и посолите. Варить в микроволновке ее придется на максимальной мощности на протяжении 7 минут. Если сорта твердые, то, возможно, понадобится 9 минут.

Способ 4. В духовке

Поместите чечевицу в жаропрочные горшочки и залейте водой. Туда же добавьте лавровый лист и специи, посолите ее. Поставьте запечатанные фольгой горшочки в разогретую до 200 градусов духовку. Таким способом готовить чечевицу нужно от 30 минут до часа в зависимости от сорта.

Способ 5. В пакетиках

Этот способ подойдет для новичков. 1 пакетик = 1 порция. Просто положите его в кипящую воду и посолите. Обычно варится порция чечевицы на протяжении 20-40 минут. После этого выложите пакет на дуршлаг и разрежьте его, дав стечь воде. Готовый продукт переложите в тарелку.