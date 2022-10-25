. Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать

Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать

Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать

Чечевица — это кладезь витаминов, микроэлементов и клетчатки, однако далеко не все россияне привыкли ее готовить. При этом в мире существуют такие кулинарные традиции, в которых чечевица занимает одно из главных мест как символ благополучия и процветания. Неудивительно, ведь это растение из семейства бобовых впервые стали выращивать еще в бронзовом веке. Сегодня существует много рецептов и способов приготовления этого удивительно полезного продукта. Однако они зависят не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от сорта. Как же правильно варить чечевицу разных цветов?

Чем отличаются сорта чечевицы

Чечевица культурная, то есть такая, которую мы используем в пищу, бывает коричневой, зеленой, красной, желтой, а также черной.

  • Коричневая чечевица неплохо разваривается, если ее предварительно замочить на пару часов. Ее добавляют в первые блюда и гарниры, ведь она прекрасно сочетается с любыми овощами.
  • Зеленая чечевица тоже подлежит замачиванию, но она чуть тверже коричневой.
  • Как красная, так и желтая культуры не нуждаются в замачивании. Из этих сортов можно готовить пюре.
  • Черная чечевица очень твердая, ее обычно используют только для салатов.

Как долго нужно варить чечевицу разных цветов

Коричневая

Этот продукт входит в меню традиционных блюд многих стран. Такая чечевица очень вкусная, немного отдает орехом. Ее можно сделать как более твердой, так и довольно мягкой, если замочить на 2 часа. В зависимости от этого время варки варьируется от 25 до 50 минут.

Зеленая

Зерна зеленой чечевицы слегка приплюснуты, из-за чего она носит название тарелочной. Это крупные и очень твердые бобы, которые обязательно нужно замачивать. И даже после этого варить зеленую чечевицу нужно не менее 40 минут после закипания. Она не слипается и полностью сохраняет форму.

Красная и желтая

Эти сорта чечевицы называют персидской, она намного мельче зеленой. Обычно при обработке красной и желтой горошину раскалывают надвое, что делает ее приготовление более легким — достаточно всего 15-20 минут. Разваренную ароматную чечевицу можно использовать для приготовления начинок, паштетов, пюре.

Черная

Чаще всего черную чечевицу используют в странах Африки, Индии, Турции и арабских. Варить такой продукт нужно 40 минут после закипания воды. Из него также делают муку, предварительно очищая от оболочки.

Как можно варить чечевицу


Способ 1. В кастрюле

Залить холодной водой в соотношении 1:2 и поставить на плиту. После закипания уменьшить огонь и продолжать помешивать, снимая пенку. Солить бобовые нужно в самом конце, примерно за 5 минут до готовности. По желанию можно добавить в процессе варки специи.

Способ 2. В мультиварке

Промытую чечевицу откинуть на сито и выложить в мультиварку. Сразу добавить половину чайной ложки соли и залить парой стаканов воды. Закрыть крышку мультиварки и выбрать один из режимов для круп. Чтобы понять, сколько варить чечевицу таким способом, ориентируйтесь на ее сорт.

Способ 3. В микроволновке

Если выбрали такой способ, то не забудьте подобрать правильную посуду, которую можно ставить в микроволновую печь. Залейте чечевицу водой и посолите. Варить в микроволновке ее придется на максимальной мощности на протяжении 7 минут. Если сорта твердые, то, возможно, понадобится 9 минут.

Способ 4. В духовке

Поместите чечевицу в жаропрочные горшочки и залейте водой. Туда же добавьте лавровый лист и специи, посолите ее. Поставьте запечатанные фольгой горшочки в разогретую до 200 градусов духовку. Таким способом готовить чечевицу нужно от 30 минут до часа в зависимости от сорта.

Способ 5. В пакетиках

Этот способ подойдет для новичков. 1 пакетик = 1 порция. Просто положите его в кипящую воду и посолите. Обычно варится порция чечевицы на протяжении 20-40 минут. После этого выложите пакет на дуршлаг и разрежьте его, дав стечь воде. Готовый продукт переложите в тарелку.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Участников телешоу проверили на готовность в детям
Участников телешоу проверили на готовность в детям
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска
Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска
Гороскоп на ноябрь 2022 года
Гороскоп на ноябрь 2022 года
На шахте «Луганская» в ЛНР произошел пожар
На шахте «Луганская» в ЛНР произошел пожар
Как выглядит лицо муравья под микроскопом (7 фото)
Как выглядит лицо муравья под микроскопом (7 фото)
Светлана Пермякова раскрыла подробности свадьбы и даже представила мужа
Светлана Пермякова раскрыла подробности свадьбы и даже представила
Юлия Меньшова, чтобы не сойти с ума, ушла
Юлия Меньшова, чтобы не сойти с ума, ушла
Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью
Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью

Топ на сегодня

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Горячая линия помощи мужчинам
Горячая линия помощи мужчинам
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет церковный календарь
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет

Еще по теме

Полезные свойства чечевицы, о которых вы не знали
«Для любителей здоровой пищи»: Польза и вред чечевицы
Как правильно варить яйца, сколько времени варить и как легко почистить вареные яйца
Пошлины на американские товары ввела Индия