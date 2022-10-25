. Слух: Microsoft тизерит выход Age of Empires 4 на Xbox, анонс уже сегодня
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Слух: Microsoft тизерит выход Age of Empires 4 на Xbox, анонс уже сегодня

Слух: Microsoft тизерит выход Age of Empires 4 на Xbox, анонс уже сегодня


С момента выхода Age of Empires 4 ходили разговоры, что проект может добраться до приставок Xbox. Сама команда, которая отвечает за разработку стратегии, говорила, что хотела бы выпустить проект на консолях. Похоже, что анонс можно ждать уже сегодня.

В своих социальных сетях глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг напомнил, что 25 октября состоится шоу, которое посвящено франшизе Age of Empires и последней части серии. В сообщении он недвусмысленно намекнул на некий анонс для консолей, который стоит ждать в рамках этого шоу: «Я бы порекомендовал посмотреть шоу *всем*, кому нравится Age, независимо от того, где вы предпочитаете играть!».

Отметим, что дополнительно известный игровой инсайдер Klobrille, который специализируется на Xbox, прокомментировал сообщение одного из игроков в Twitter. Игрок спросил: «Что консольный пользователь получит от этой трансляции?», на что получил ответ от Klobrille: «Увидишь завтра». Этот ответ можно расценивать как уверенность инсайдера, что Microsoft представит версию Age of Empires 4 для Xbox.

Ранее другой инсайдер, Джез Корден, говорил, что релиз Age of Empires 4 состоится в этом году на Xbox с 90% вероятностью.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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