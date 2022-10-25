Служба занятости помогла 3 тыс. москвичей с инвалидностью найти работу
С начала прошлого года около 3 тыс. москвичей с ограниченными возможностями нашли работу, в чем им помогли сотрудники службы занятости населения столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что специалисты службы с особой внимательностью относятся к заявкам маломобильных жителей столицы. В базе размещены вакансии в том числе на специально оборудованные рабочие места, учитывающие особые потребности кандидата, и позиции с удаленной занятостью.
Большая часть москвичей с инвалидностью устраиваются на работу в сферу услуг, а также на должности инженеров-технологов, наладчиков технологического оборудования и сборщиков изделий на производственные предприятия. Также специалисты констатировали интерес к вакансиям для офисных сотрудников и ИТ-специальностям.
Кандидатов с ограниченными возможностями наняли коммерческий банк, сеть магазинов розничной торговли, DIY-ретейлер, компания-разработчик программного обеспечения для ресторанов, общественная организация поддержки людей с инвалидностью, строительная компания и другие работодатели.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы. Теперь лечащие врачи-эндокринологи будут самостоятельно выписывать детям рецепты на бесплатное получение медицинских изделий. Ранее аппараты предоставляли диабетикам исключительно по решению врачебной комиссии, что было значительно медленнее и снижало доступность устройств.