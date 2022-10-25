. Служба занятости помогла 3 тыс. москвичей с инвалидностью найти работу

Вадим Карасев

С начала прошлого года около 3 тыс. москвичей с ограниченными возможностями нашли работу, в чем им помогли сотрудники службы занятости населения столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что специалисты службы с особой внимательностью относятся к заявкам маломобильных жителей столицы. В базе размещены вакансии в том числе на специально оборудованные рабочие места, учитывающие особые потребности кандидата, и позиции с удаленной занятостью.



"Мы стараемся создать комфортную среду для социальной коммуникации, адаптации, развития карьерных амбиций и профессионального роста соискателей с инвалидностью. Специалисты точечно подбирают вакансии из агрегированной базы - сегодня в ней представлено около 26 тыс. актуальных предложений, доступных соискателям с инвалидностью. Среди них - вакансии на специально оборудованные рабочие места, учитывающие особые потребности кандидата, и позиции с удаленной занятостью. Благодаря такому персонифицированному комплексному подходу почти 3 тыс. горожан с инвалидностью нашли работу при нашей поддержке с начала 2021 года", - рассказала Ракова.

Большая часть москвичей с инвалидностью устраиваются на работу в сферу услуг, а также на должности инженеров-технологов, наладчиков технологического оборудования и сборщиков изделий на производственные предприятия. Также специалисты констатировали интерес к вакансиям для офисных сотрудников и ИТ-специальностям.

Кандидатов с ограниченными возможностями наняли коммерческий банк, сеть магазинов розничной торговли, DIY-ретейлер, компания-разработчик программного обеспечения для ресторанов, общественная организация поддержки людей с инвалидностью, строительная компания и другие работодатели.



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