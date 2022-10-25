. Смешные и необычные динозавры: 10 лучших
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Смешные и необычные динозавры: 10 лучших

Смешные и необычные динозавры: 10 лучших

И эта информация точно заслуживает вашего внимания. Хотя по какой-то причине больше всего в динозаврах заинтересованы дети, если не считать учёных. А если вам не нравятся динозавры, то вам стоит задуматься о своём вкусе.

Только подумайте, невероятные травоядные исполины Диплодоки жили бок о бок с мелкими, но смертельно опасными хищниками Велоцирапторами. И это лишь первый пример, который приходит в голову. Удивительной фауной была населена Земля сотни миллионов лет назад.

Тем временем, мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в детство и узнать какие же необычные динозавры когда-то существовали.

Десятое место: Цинтаозавр

Девятое место: Сузозавр

Восьмое место: Грипозавр

Седьмое место: Лиоплевродон

Шестое место: Криолофозавр

Пятое место: Микрораптор

Четвёртое место: Эпидексиптерикс

Третье место: Геспероникус

Второе место: Лонгисквама

Первое место: Танистрофей

# Интересное
По материалам: Юмор

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