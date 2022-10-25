Смешные и необычные динозавры: 10 лучших
Вчера, 23:15
И эта информация точно заслуживает вашего внимания. Хотя по какой-то причине больше всего в динозаврах заинтересованы дети, если не считать учёных. А если вам не нравятся динозавры, то вам стоит задуматься о своём вкусе.
Только подумайте, невероятные травоядные исполины Диплодоки жили бок о бок с мелкими, но смертельно опасными хищниками Велоцирапторами. И это лишь первый пример, который приходит в голову. Удивительной фауной была населена Земля сотни миллионов лет назад.
Тем временем, мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в детство и узнать какие же необычные динозавры когда-то существовали.
Десятое место: Цинтаозавр
Девятое место: Сузозавр
Восьмое место: Грипозавр
Седьмое место: Лиоплевродон
Шестое место: Криолофозавр
Пятое место: Микрораптор
Четвёртое место: Эпидексиптерикс
Третье место: Геспероникус
Второе место: Лонгисквама
Первое место: Танистрофей
По материалам: Юмор