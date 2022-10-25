. Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»
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Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»

Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»Ксения Собчак прокомментировала эфир Владимира Соловьева словами «одержим бесами»СюжетСпециальная военная операция на Украине

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала выпуск программы телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев Live» словами «одержим бесами». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала фрагмент эфира шоу «Соловьев Live», в котором телеведущий рассуждал о ходе специальной военной операции России на Украине, после чего вспомнил о том, как в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства храма на территории сквера, и агрессивно обратился к жителям города.

«Давайте, мрази-сатанисты! Люблю я вас выводить на чистую воду! Когда я говорил Екатеринбургу, что бесы у вас ходят?! (...) Храмы вам были не нужны, сатанинское отродье? Ну вот идите в свое капище — в Ельцинский центр!» — возмутился Соловьев.

«Уважаемые читатели и коллеги, мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен отряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов», — в свою очередь заявила журналистка.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на территории местного сквера проходили в Екатеринбурге в мае 2019 года. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос горожан о новом месте для собора. Местная епархия РПЦ решила не настаивать на возведении храма именно в сквере.

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По материалам: lenta.ru

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