. Советы и рекомендации по выбору правильной подушки для сна: на какой лучше спать, какие могут быть опасны
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Советы и рекомендации по выбору правильной подушки для сна: на какой лучше спать, какие могут быть опасны

Советы и рекомендации по выбору правильной подушки для сна: на какой лучше спать, какие могут быть опасны

Одним из условий здорового сна является правильно подобранная подушка. Чтобы он был крепким и полноценным, нужно знать, на какой подушке спать, а какая может быть опасна и вредить здоровью.

Как подобрать подушку и на какой спать

При выборе подушки нужно обращать особое внимание на позу во время сна. Тем, кто засыпает на боку, лучше приобрести высокую модель. Для сна на спине и животе подходит низкая подушка. Людям, которые во сне часто меняют позу, желательно приобрести сразу две подушки, чтобы можно было их менять.

Самое главное, чтобы шея и позвоночник были ровными и имели естественный изгиб. Если же подушка высокая, а человек привык спать на спине, то из-за неправильного наклона головы у него может сдавливаться позвоночная артерия, а мышцы шеи и спины будут пребывать в напряжении, что, в свою очередь, приведет к головной боли.


Нередко высокая модель становится причиной появления храпа и ухудшения кровотока в головном мозге. Высота подушки должна равняться ширине плеча.

Какая подушка может быть опасной

Главной опасностью любой подушки является ее наполнитель. У некоторых людей он может приводить к аллергической реакции. К примеру, очень часто аллергия может появляться на шерсть, перо или пух, который используют в наполнителе.

Кроме того, в подушках с данным составом чаще всего размножаются пылевые клещи, а в тех, где содержится шерсть, может завестись моль. Грязная подушка служит идеальной средой для размножения микробов.


Утратившая свою форму либо слишком мягкая подушка, тоже может быть опасной. Отдых на ней может привести к напряжению мышц спины и шеи, что, в свою очередь, неблагоприятным образом отразится на состоянии здоровья всего позвоночника.

Подушка может утратить свою форму из-за срока давности, именно поэтому ее необходимо менять через 2-3 года.

Можно ли спать без подушки

Есть люди, которые привыкли спать без подушки. Для некоторых поз это полезно, а для других нет. Сон на боку без подушки может приводить к сильному изгибу шеи, из-за чего сосуды будут пережиматься, а кровь плохо поступать к голове. Все это приводит к появлению головных болей и к серьезным последствиям в будущем.

Сон на спине без подушки не позволяет мышцам спины и шеи расслабиться. С теоретической точки зрения, это может привести к остеохондрозу.


При этом заболевании без подушки вредно спать. Таким людям не подходит сон на твердой кровати. Лучше всего остановить свой выбор на подушках средней жесткости.

Любителям сна на животе стоит обращать внимание на тонкие модели, чтобы шея не напрягалась и голова лежала ровно, не запрокидывалась. Именно поэтому к выбору подушки следует подходить со всей серьезностью. Полноценный сон является самой главной основой здоровья.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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