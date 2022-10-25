. Совладелица S7 Татьяна Филева ушла с поста гендиректора компании и уехала из России

Вадим Карасев

Совладелица авиакомпании S7 Татьяна Филева досрочно покинула пост генерального директора и уехала из России. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на свои источники и на пресс-службу авиакомпании. При этом Филева продолжит участвовать в решении стратегических вопросов холдинга как акционер.

Как отмечают источники издания РБК, страну она покинула временно: ранее сообщалось, что Филева собирается получить образование за границей.





Татьяна Филева

На должности гендиректора авиакомпании ее сменил Дмитрий Кудельник, который ранее был ее заместителем.

Татьяна Филева — совладелица и дочь основателей частной российской авиакомпании S7 Владислава и Наталии Филевых. На руководящих должностях в компании Татьяна работала 12 лет, а в 2021 году стала ее генеральным директором.

Татьяне и ее сестре Марии принадлежит по 25,03% акций авиакомпании, их отцу Владиславу Филеву — 49,93%. Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в 2019 году.

Ксения Смирнова