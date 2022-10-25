. США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытанияПредставитель Госдепа США Прайс пригрозил КНДР последствиями за испытания ядерного оружия

КНДР ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, пригрозил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия», — заявил Прайс, призвав Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Представитель госдепа уточнил, что у США нет «враждебного настроя» по отношению к Северной Корее.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен.

США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Кадыров назвал Украину территорией России
Кадыров назвал Украину территорией России
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми
Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми
Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха
Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха
Какой райдер у Максима Галкина
Какой райдер у Максима Галкина

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют

Еще по теме

Президент Южной Кореи заявила о проведении в КНДР испытания ядерного оружия
Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия
КНДР сообщает о завершении работы над ядерным оружием
Южная Корея не намерена развивать ядерное оружие