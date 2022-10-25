. Стало известно о сомнениях кронпринца Саудовской Аравии в ясности ума Байдена
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Стало известно о сомнениях кронпринца Саудовской Аравии в ясности ума Байдена

Стало известно о сомнениях кронпринца Саудовской Аравии в ясности ума БайденаWSJ: саудовский кронпринц сомневается в ясности ума Байдена и высмеивает его оговорки

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в саудовском правительстве.

Как стало известно, в частных беседах 37-летний кронпринц часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил своим советникам, что Байден не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США, сообщили собеседники издания.

Более того, наследный принц Саудовской Аравии не скрывает, что больше предпочитал работать с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. В материале WSJ отмечается, что враждебность между Джо Байденом и Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом обострила напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

В частности, по мнению саудовских должностных лиц, на встрече лидеров в июле глава Белого дома не был заинтересован в политических дискуссиях и не хотел там присутствовать. Вместе с тем, официальные лица США утверждают, что Байден уделял этим встречам значительное время и энергию.

Ранее журнал Foreign Policy обратил внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Автор статьи Анчал Вохра напомнила, в ходе своей предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а став президентом, опубликовал доклад, в котором говорится о причастности наследного принца королевства Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. В связи с этим, по ее мнению, наследный принц «видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом» и «сделал ставку на Путина».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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