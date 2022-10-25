. Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости

Давно уже ходят слухи, что певец Стас Михайлов сделал пластику. В свои 53 года артист выглядит просто прекрасно, его концерты собирают толпы поклонниц. Неудивительно, что в последнее время Стаса стали часто обвинять в злоупотреблении косметическими процедурами и даже подозревают в пластике. Но сам певец это отрицает и утверждает, что прекрасно выглядит потому, что занимается своим здоровьем и своим делом и чувствует свою востребованность. А еще рядом находятся близкие люди. «Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще… Я каждый день занимаюсь в тренажерном зале. Спортзал, баня… Это я очень люблю», — ответил артист.С супругой Инной они вместе уже больше пятнадцати лет. И утверждают, что годами их чувства не слабеют, а только становятся крепче. И это доказывают их дети, которые выросли похожими на родителей. Стас Михайлов уверен: самое главное — вовсе не карьера. Он мечтает, чтобы дети нашли свое личное счастье. Кстати, жена Инна поддерживает супруга во всех начинаниях. Даже когда музыкант решил сбросить лишний вес, она героически отказалась от ужинов и села вместе с ним на жесткую диету. Стас Михайлов признается: «Конечно, сложно держать себя в форме. Но чтобы хорошо смотреться в концертных нарядах и нравиться поклонницам, приходится идти на жертвы». «А вот месяц попробуйте не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь», — поделился Михайлов в программе Пятого канала «Светская хроника».