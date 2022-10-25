. Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха

Вадим Карасев

При содействии Центрального совета Сторонников, заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой состоялось подписание меморандума между ВГТРК и Всероссийским обществом глухих.

В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Сидякин, председатель Центрального совета Сторонников Ольга Занко, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.

21 и 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, которое транслировалось по федеральным телеканалам. Обращение не сопровождалось субтитрами и переводом на жестовый язык, поэтому инвалиды по слуху оказались в информационном вакууме. С этим вопросом Всероссийское общество глухих обратилось в Центральный совет Сторонников.

«Мы часто смотрим новости без бегущей строки и думаем, что так и должно быть, а ведь рядом есть люди, которые нуждаются в ней. Глухие также переживают за нашу Родину, желают ей успехов и побед. Благодарен Центральному совету Сторонников за то, что удалось проработать соглашение с ВГТРК по передаче медиаконтента для его перевода на жестовый язык. "Единая Россия" готова оказывать всю необходимую помощь нашим друзьям из Всероссийского общества глухих», - заявил заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Сидякин.

Он рассказал, что "Единая Россия" с первых дней проведения специальной военной операции оказывают помощь местным жителям и помогает в том числе инвалидам.

"Мир без звука не такой, к которому мы привыкли. И наша задача сделать все, чтобы качество жизни людей с инвалидностью по слуху было на достойном уровне. К нам в Центральный совет Сторонников обратился руководитель Всероссийского общества глухих с проблемой перевода новостей и сюжетов ТВ на жестовый язык. Субтитры и бегущая строка - не всегда удобны для восприятия: у кого-то плохое зрение, а кто-то плохо знает русский язык и владеет только жестовым языком. Рада, что нам удалось помочь в заключении соглашения с ВГТРК: теперь сюжеты будут передаваться в Общество, здесь есть студия и специалисты, которые в удобном формате будут переводить новости. А главное - трансляция будет идти и на новые субъекты России, также Сторонники вместе с партией помогут там создать региональные отделения Всероссийского общества глухих", - рассказала председатель Центрального совета Сторонников, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Сегодня в России проживает более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона — дети, из них около 150 тысяч глухих и слабослышащих людей. Глухие имеют серьезные нарушения слуха в обоих ушах в результате приобретенной или врожденной потери слуха. Для таких людей важен для общения жестовый язык.



