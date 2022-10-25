. Светлана Пермякова раскрыла подробности свадьбы и даже представила мужа

51-летняя актриса Светлана Пермякова накануне порадовала поклонников свадебным фото, сообщив, что вышла замуж. Звезда «Интернов», Светлана Пермякова 23 октября объявила в соцсетях, что вышла замуж.«Ну вот, дорогие друзья мои. Это событие наконец-то настало. Я его очень долго ждала — представляете, 51 год! Мне не стыдно говорить свой возраст. Я очень хотела белое свадебное платье, и вот наконец у меня есть это белое свадебное платье. Я думаю, вы за меня порадуетесь», — эмоционально обратилась она к поклонникам. Актриса воспитывает 10-летнюю дочку, которую она родила от своего директора Максима Скрябина. Несмотря на общего ребенка и многолетние отношения, пара в свое время так и не смогла узаконить отношения. А потом романтическое чувство перетекло в родственное, и теперь Светлана и Максим добрые соседи и родители Варвары. Пермякова держала интригу и не показывала снимки с мужем. А когда все-таки решила продемонстрировать совместные кадры, вызвала удивление поклонников. Ее мужем оказался актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов.Оказывается, стартовали съемки нового фильма «На рубле без рубля», который выйдет в 2023 году. Светлана Пермякова получила в проекте одну из главных ролей — по сценарию она отправляется замуж за своего возлюбленного в исполнении Романа Попова, который в реальной жизни много лет счастливо женат и является многодетным отцом. Так что свадьба оказалась киношной, что подтверждают видео со съемочной площадки. Режиссер проекта Айсурат Шаманова торжественно дала старт съемкам и разбила тарелку — в знак удачной работы. Это давняя традиция кинопроизводства. Так что Пермякова просто поделилась кадрами со съемок.Накануне съемочная группа прилетела в Беларусь. Роман Попов отметился в соцсетях и обратился к поклонникам, рассказав, что не был в Минске 17 лет. В актерском составе, помимо Пермяковой и Попова, значатся Марина Федункив, Анна Михайловская, Владимир Сычев, Сергей Комаров.