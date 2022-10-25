. Трансгендерная женщина Наталья Максимова рассказала о личной жизни, Ренате Литвиновой и отношении к спецоперации

Вадим Карасев

Наталья Максимова — первая в России трансгендерная женщина, появившаяся на обложке глянцевого журнала, — дала интервью Катерине Гордеевой для ее YouTube-канала "Скажи Гордеевой". Собрали главные цитаты.

Об эмиграции и возвращении в Россию

Эта история с ****** (спецоперацией. — Прим. ред.) была неожиданной. Мне, как человеку с богатой фантазией, это казалось фарсом. Я не поверила, я была уверена, что это страшная сказка, которая вот-вот закончится. Мое окружение предпочитало делать вид, что ничего не происходит. 25 февраля я пошла на митинг на Пушкинской площади. Я прожила 25 лет во Франции (это большая часть моей сознательной жизни) и привыкла не бояться государства и карательных органов. Я была на том митинге час, а потом пошла к друзьям в ресторан. У меня произошел неконтролируемый приступ гнева. Мне показалось, что все по-прежнему распивали шампанское и ели устриц. Один из друзей спросил меня: "Куда ты лезешь?".

Мало кто из нас осознает коллективную ответственность. Я хочу иметь право голоса и говорить, если мне что-то не нравится. Сегодня мы пожинаем плоды всего происходящего, мы находимся над пропастью. Я считаю, что каждый из нас виноват. Нет пятновыводителя для души. Я убеждена, что все, кто ответственен за происходящее, будут сидеть на скамье подсудимых. Надеюсь, что я доживу до этого момента. Я мечтаю работать синхронным переводчиком на международном судебном процессе, который обязательно будет.

О личной жизни

В меня влюбляется очень много женщин. Это самые мои кинематографичные романы. Но я не могу ответить женщинам взаимностью. Мужчины — они попроще, они влюбляются и ходят хвостиком. 16 лет назад у меня был муж. После этого, тоже во Франции, у меня были серьезные отношения, которые закончились по моей инициативе. О чем я не жалею. Да, романы бывают, но это не связано с трангендерностью. Со мной интересно, но сложно. Это должен быть самодостаточный мужчина, который будет воспринимать меня как интересного партнера.





О разнице между родиной и режимом

Я для себя приняла решение, что говорить и действовать против ****** (спецоперации. — Прим. ред.) нужно в эпицентре страны, которая развязала террор. Это убедительнее и правдивее. Для многих остаться в России — это быть причастной к происходящему. Кто-то боится быть забрызганным кровью. Я не понимаю, почему столько моих соотечественников не осознает разницу между родиной и режимом. Я люблю Россию. Я выступаю не против Родины, а против режима, это не делает из меня менее русского человека.

Об отношениях с Ренатой Литвиновой

Когда говорят про схожесть с Ренатой, для меня есть важный момент. Во-первых, я считаю, что это не самый плохой комплимент, во-вторых, мы много времени проводили вместе. Мимикрию никто не отменял. Хотя тут сложно сказать, кто у кого что перенял. С Ренатой мы познакомились в Париже в 2008 году. Мы обменялись номерами телефонов, а потом мы встретились только в 2009 году в Москве. Мы расстались 31 декабря 2019 года.

Есть звезды, которые не терпят значимости других и хотят играть моноспектакль. Я понимала, что либо я всегда буду тенью и проживать жизнь взаймы, либо я уйду и буду жить своей жизнью. Это были созависимые и абьюзивные отношения. Сейчас вспоминаю об этом и не понимаю, как я могла быть той Наташей. Порывов позвонить и написать нет. Обиды напрямую связаны с гордыней. Рената считает, что я предательница. Я уверена, что у нее огромное количество обид на меня. Какие-то из них обоснованны. Я понимаю, что дружить и приятельствовать невозможно. У нас было несколько попыток создания декораций невраждебности. Не получилось.

Наталья была личной помощницей и близкой подругой Ренаты Литвиновой. "Во время монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень даже горжусь", — рассказывала Максимова в интервью Ксении Собчак. Когда журналистка спросила, была ли Наташа влюблена в актрису в каком-то смысле, та ответила, что была: "Я очень ее люблю".





Наталья Максимова на обложке Tatler

О светской жизни после 24 февраля

Я поняла, насколько же человек адаптивен. Я иногда ловлю себя на мысли, что так легко поддаться атмосфере игры, будто ничего не происходит. А все, кто делает вид, что ничего не происходит, — легитимизируют действия государства. Нельзя в 2022 году убивать людей. Со мной многие сократили общение, меньше зовут на мероприятия. Мою вовлеченность в политику многие интерпретировали как токсичность. Мое агентство отказалось работать со мной. Меня удалили из числа тех селебрити, которых они представляют.

О вере в Бога

Я верю в Бога без порта приписки. Я верю, что он милосерден и не может меня отлучить от покровительства. Мой Бог коммуницирует со мной без номера дома и номера квартиры. Я не крестилась. Мне комфортно. Вот некрещеная под Богом хожу.





Елизавета Константинова