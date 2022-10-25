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Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии

Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера БританииThe Telegraph: Трасс возьмет перерыв после ухода с поста премьер-министра Великобритании

Подавшая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделает паузу в активной политической жизни. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в окружении главы кабмина.

Собеседник издания предположил, что после более чем 10 лет работы в составе правительстве на разных должностях Трасс возьмет перерыв. В то же время ожидается, что она продолжит оставаться рядовым депутатом Палаты общин как минимум до проведения следующих выборов, которые должны состояться не позднее 2024 года.

The Telegraph предположила, что во время перерыва Трасс может заняться написанием мемуаров или зарабатывать публичными выступлениями. Так, газета отметила, что Тереза Мэй заработала более двух миллионов фунтов стерлингов на платных выступлениях менее чем за три года после ухода с поста премьер-министра.

Трасс объявила об отставке 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Она пробыла в должности премьера меньше всего в истории — 49 дней. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней. Он вступил в должность 12 апреля 1827 года и умер 8 августа.

Новым премьер-министром во вторник станет экс-глава Минфина Риши Сунак.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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