. Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли Дженнер
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Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли Дженнер

Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли ДженнерРэпера Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли Дженнер с бывшей знакомой

Поклонники вновь обвинили американского рэпера Трэвиса Скотта в изменах своей возлюбленной, модели Кайли Дженнер. Об этом пишет PageSix.

Пользователи социальных сетей подозревают, что исполнитель закрутил роман со своей бывшей знакомой по имени Роджан Кар. Несколько дней назад девушка опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео со Скоттом, снятом на студии звукозаписи, однако позднее удалила его.

Рэпер отрицает все обвинения в измене. «Я заявляю в последний раз. Я не знаю ее. Я никогда с ней не был, поэтому, пожалуйста, прекратите эти онлайн-игры и перестаньте выдумывать истории», — написал Трэвис в социальных сетях.

В ответ на это Кар опубликовала видеообращение, в котором открыто заявила о том, что рэпер изменяет своей возлюбленной каждую ночь. «Говоришь, что не знаешь меня и никогда не был со мной, хотя ты был со мной, когда все, черт возьми, видели тебя со мной, когда у меня есть фотографии и видео, где ты со мной. Будем притворяться, что этого не было? Да ладно. Ты изменяешь с*** каждую гребаную ночь, и весь гребаный город это видит», — заявила она.

Фанаты утверждают, что Скотт познакомился с Роджан в 2013 году, за несколько лет до того, как начал встречаться с Дженнер. В 2019-м в сети ходили слухи о том, что Кар стала причиной разрыва отношений между Трэвисом и Кайли.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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