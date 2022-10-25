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Турция потребовала от России дать скидку на газ и подождать

Турция потребовала от России дать скидку на газ и подождатьГлава Минфина Турции Небати заявил о требовании от России скидки на газ и отсрочкиСюжетВзрыв в Москве

Власти Турции настойчиво добиваются скидки на российский газ, а кроме того, Анкара попросила «Газпром» отсрочить платежи. О таком требовании в интервью Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

По его словам, по обоим направлениям переговоров ожидаются «хорошие новости». Турция покупает у России большое количество газа, поэтому хочет претендовать на преференции.

Деталей переговоров Небати не привел. Однако в середине сентября агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался попросить у своего коллеги Владимира Путина скидку на газ в размере 25 процентов. При этом источники РИА Новости позднее утверждали, что Анкара не просит подождать с платежами.

Турецкое руководство в преддверии выборов пытается стабилизировать ситуацию в экономике, но на фоне проведения в жизнь альтернативной экономической теории, которой придерживается Эрдоган, проблемы усугубляются. Инфляция превысила 80 процентов, а турецкая лира падает.

Снижение стоимости энергоресурсов оказалось бы хорошим подспорьем для Анкары, при этом она с момента ввода российский войск на территорию Украины стала основным газовым партнером для Москвы. После взрывов на газопроводе «Северный поток» Путин предложил организовать в Турции новый газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган поддержал идею, в случае ее реализации зависимость России от Анкары в вопросе поставок газа увеличится.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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