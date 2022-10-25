. Участников телешоу проверили на готовность в детям
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Участников телешоу проверили на готовность в детям

Участников телешоу проверили на готовность в детям
Организаторы Дом-2 снова перелили проверить участников телешоу на готовность у детям. В первую очередь под раздачу попал Сергей Сичкарь с девушкой и Катя Горина с парнем. Организаторы Дом-2 самым эффективным образом решили напомнить участникам, для чего те находятся на проекте. Участников, которые уже нашли свою половинку, решили проверить на готовность к детям, заставив их пеленать кукол и ходить по Поляне с Коляской. В этот раз в родителей пришлось играть Екатерине Гориной с парнем и Сергею Сичкарю с девушкой.

Впрочем, многие поклонники считают, что было бы значительно проще буквально ненадолго оставить Сергея с ребёнком Клавдии Безверховой, да и Гориной дать маленького ребёнка. Однако шоу гораздо важнее, хотя сюжет с куклами оригинальностью не впечатляет.

Сичкару уже 35 лет, а его девушке Валерии 31 год и они оба давно готовы стать родителями, что и подтвердили, придя на проект. Однако Кате Гориной всего 19 лет, однако она рассчитывает найти себе настоящего мужчину и построить настоящую семью. И имеют ли смысл эти проекты? Давно ясно, что на Дом-2 тяжелые испытания проходят одни, а деньги в итоге уплывают в руки других...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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