. Участников телешоу проверили на готовность в детям

Вадим Карасев

Организаторы Дом-2 самым эффективным образом решили напомнить участникам, для чего те находятся на проекте. Участников, которые уже нашли свою половинку, решили проверить на готовность к детям, заставив их пеленать кукол и ходить по Поляне с Коляской. В этот раз в родителей пришлось играть Екатерине Гориной с парнем и Сергею Сичкарю с девушкой.Впрочем, многие поклонники считают, что было бы значительно проще буквально ненадолго оставить Сергея с ребёнком Клавдии Безверховой, да и Гориной дать маленького ребёнка. Однако шоу гораздо важнее, хотя сюжет с куклами оригинальностью не впечатляет.Сичкару уже 35 лет, а его девушке Валерии 31 год и они оба давно готовы стать родителями, что и подтвердили, придя на проект. Однако Кате Гориной всего 19 лет, однако она рассчитывает найти себе настоящего мужчину и построить настоящую семью. И имеют ли смысл эти проекты? Давно ясно, что на Дом-2 тяжелые испытания проходят одни, а деньги в итоге уплывают в руки других...