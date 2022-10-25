. Украина предложила Европе помощь в борьбе с ценами на газ
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Украина предложила Европе помощь в борьбе с ценами на газ

Украина предложила Европе помощь в борьбе с ценами на газМинистр энергетики Украины Галущенко предложил Европе воспользоваться ПХГ страны

Украина может предложить Европе воспользоваться свободным местом в своих подземных хранилищах газа (ПХГ), написал министр энергетики страны Герман Галущенко. Это должно помочь в борьбе с высокими ценами на газ, которые уже и так начали снижаться, следует из его сообщения в Twitter.

«Цены на газ находятся на самом низком уровне за последние месяцы. Это отличная возможность воспользоваться крупнейшими в Европе украинскими ПХГ, где свободно место на 15 миллиардов кубометров. Дополнительные объемы очень пригодятся зимой. А тренд на снижение цен продолжится», — говорится в посте.

Днем 25 октября цены на газ на хабе TTF находятся вокруг отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя снижение к закрытию предыдущего дня.

24 октября они падали сразу более чем на десять процентов — на фоне успехов Европы в заполнении хранилищ, развития альтернативной энергетики, обеспечивающей многомиллиардную экономию, а также теплой погоды.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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