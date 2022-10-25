. Умер актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан

Вадим Карасев

TMZ: актер Лесли Джордан, известный по сериалу «Американская история ужасов», погиб в ДТП

Американский актер Лесли Джордан, известный по сериалам «Американская история ужасов» и «Уилл и Грейс» погиб в ДТП. Об этом сообщает портал TMZ.

Актеру было 67 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе Голливуд утром 24 сентября. Предполагается, что Джордану стало плохо, когда он был за рулем, после чего актер врезался на автомобиле в стену здания.

18 октября стало известно, что умер актер и каскадер, исполнивший роль убийцы Джейсона Вурхиза в «Пятнице, 13-е: Последняя глава», Тед Уайт. Артист скончался у себя дома во сне, ему было 96 лет.