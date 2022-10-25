. Утро россиян может сильно подорожать

Обещают очередной рост цен на повседневные продукты. С чего начинается утро многих из нас? Конечно, с чашечки бодрящего кофе. Большинство смакует первую чашку дома, за завтраком, кто-то заходит в кофейню по пути на работу. Увы, прогнозы экспертов неутешительны. Нет, кофе не пропадет с прилавков магазинов, но этот напиток может сильно подорожать. И не потому, что на российском или мировом рынке предвидится его дефицит. Как выяснилось, основная причина, почему произойдет подорожание любимого напитка — рост цен на удобрения, используемые при его производстве. Эксперт считает, что стоимость продукта в России увеличится примерно на 25% относительно показателей прошлого года. А вот за чай волноваться не приходится – его стоимость скорее всего останется на прежнем уровне. «В сегменте чая ситуация выглядит более благоприятной ввиду меньшей доли производственных и логистических издержек в стоимости конечного продукта. Весьма вероятно, что розничные цены на чай сохранятся на уровне прошлого года», — рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Напомним, что чай и кофе обладают полезными свойствами. К примеру, они усиливают моторику желудочно-кишечного тракта и стимулируют кровоток. Также кофе снижает риск развития сахарного диабета и благотворно влияет на печень. А вот ассортимент кисломолочной продукции в России может сократиться. Дело в иностранной закваске: зависимость от импорта составляет 80%.