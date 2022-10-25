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В Мелитополе прогремел сильный взрыв

В Мелитополе прогремел сильный взрывАдминистрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе

В Мелитополе, одном из крупнейших городов Запорожской области России, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв», — рассказали в пресс-службе администрации города. При этом подробностей произошедшего не уточнили.

В конце сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в регионе проводят контртеррористические учения. По его словам, в Мелитополе прошли тренировки по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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