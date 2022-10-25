. В Минтруде планируют сообщать гражданам о получении статуса предпенсионера без заявлений
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В Минтруде планируют сообщать гражданам о получении статуса предпенсионера без заявлений

В Минтруде планируют сообщать гражданам о получении статуса предпенсионера без заявлений

В Минтруде с 2025 года планируют информировать россиян об изменении их статуса на «предпенсионера» в беззаявительном порядке через портал «Госуслуг». Соответствующая инициатива ведомства размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 25 октября.

В данный момент она представлена на общественное обсуждение, которое продлится до 8 ноября. Изменения предполагается внести в статью 10 Федерального закона ‎«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Как утверждается в пояснительной записке, срок нововведения обусловлен ожидаемым вводом в эксплуатацию Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере на базе Гособлака в каждом регионе РФ, который должен состояться к ноябрю 2023 года.

Согласно законопроекту, сведения будут предоставляться гражданам, если они завершили регистрацию в Единой системе идентфикации и аутентификации. Если же россиянин этого не сделал, он сможет получить информацию по собственному запросу в органах Фонда пенсионного и социального страхования по месту жительства или работы.

Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять лет до достижения пенсионного возраста, то есть мужчины в возрасте с 60 лет и женщины — с 50 лет. В настоящий момент получение такого статуса предполагает обращение в Пенсионный фонд или через «Госуслуги». Соответствующая справка позволяет получить некоторые льготы.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета» 20 октября, пенсионеры, живущие на Крайнем Севере, смогут компенсировать проезд на отдых и обратно через «Госуслуги». Для этого потребуется их фото или скан билетов, а также сведения о сумме расходов.

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По материалам: pnp.ru

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