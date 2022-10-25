. В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян
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В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян

В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян

Минздрав озабочен ростом смертности и заболеваемости в России. За год, с 2020 по 2021-й, первый показатель прибавил 14,4 процента, второй — более семи. Переломить ситуацию к лучшему специалисты намерены благодаря усовершенствованной госпрограмме «Развитие здравоохранения». Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2021 году средняя продолжительность жизни россиян составила 70 лет — примерно на полтора года меньше по сравнению с 2020-м. Скончалось 2 миллиона 441 тысяча 600 человек — на 303 тысячи больше, чем годом раньше. Выросла и младенческая смертность — на 2,2 процента, тогда как с 2018 по 2020-й ее удалось снизить на 11,8 процента. Заболеваемость тоже оказалась со знаком плюс — на 7,2 процента. На 2,5 процента чаще ставили диагнозы, связанные с болезнями системы кровообращения и новообразованиями. Любопытный факт: только беременные и женщины, ставшие мамами, стали болеть реже — на 3,3 процента.

«Мы до сих пор находимся в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, которая внесла серьезные коррективы в ожидаемую продолжительность жизни и уровень смертности. Это характерно не только для нашей страны, но и для всего мира, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» доктор медицинских наук член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. — К сожалению, настороженность по COVID-19 сохраняется».

Но медики собираются не только вернуть доковидную динамику, но и улучшить показатели. Даже в самых отдаленных и малонаселенных районах доступнее становится первичная медико-санитарная помощь. Проблему экстренной помощи решают в том числе за счет санитарной авиации. Большое внимание продолжат уделять укомплектованности медучреждений, где пока не хватает как врачей, так и сотрудников среднего звена. Заложены средства на строительство и реконструкцию поликлиник и больниц, поставку современного лабораторного оборудования, высокотехнологичную медпомощь, лекарственное обеспечение. 

Авторы документа рассчитывают и на рост числа приверженцев здоровых привычек. В итоге, по прогнозам, ежегодно продолжительность жизни россиян начнет прибавлять двенадцать месяцев и к 2030-му может достичь отметки в 78 лет.

Материал полностью будет опубликован сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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