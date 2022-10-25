. В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭС
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В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭС

В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭСПостпред России Ульянов одобрил предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭССюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Россия одобряет предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, инициатива предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитату приводит ТАСС.

«Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем. Вопрос, как всегда, в деталях», — отметил Ульянов. Он пояснил, что первый аспект, который нужно обсудить, — это географические параметры зон. Другая проблема — кто будет следить за соблюдением договоренности.

О предложении Гросси рассказал сам Ульянов. Кроме того, в ближайшие дни группа экспертов МАГАТЭ прибудет на Украину для того, чтобы выяснить, есть ли там «грязная бомба».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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