. В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭС

Вадим Карасев

Постпред России Ульянов одобрил предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭССюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Россия одобряет предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, инициатива предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитату приводит ТАСС.

«Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем. Вопрос, как всегда, в деталях», — отметил Ульянов. Он пояснил, что первый аспект, который нужно обсудить, — это географические параметры зон. Другая проблема — кто будет следить за соблюдением договоренности.

О предложении Гросси рассказал сам Ульянов. Кроме того, в ближайшие дни группа экспертов МАГАТЭ прибудет на Украину для того, чтобы выяснить, есть ли там «грязная бомба».