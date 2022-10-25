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В России ответили на заявление США о жестких решениях после приговора Грайнер

В России ответили на заявление США о жестких решениях после приговора ГрайнерДепутат Бутина считает, что Байден готов принять условия России по обмену заключенными

Президент США Джо Байден готов принять условия России по обмену заключенными. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, отвечая на заявление США о готовности к жестким решениям после того, как Мособлсуд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Ранее помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер готов пойти на чрезвычайные меры для того, чтобы вернуть в страну осужденных в России американцев.

«Россия неоднократно заявляла, что готова на справедливый обмен заключенными два на два, во-первых. Во-вторых, мы заявляли несколько возможных кандидатур на этот обмен, в том числе некоторые из них находятся в странах НАТО, которые являются партнерами Америки, как мы знаем», — заявила депутат.

Депутат убеждена, что решение по обмену сейчас зависит от Байдена. «Он может договориться со своими партнерами и пойти на условия России. Для него это и есть чрезвычайные меры. Я не думаю, что речь идет о каких-то попытках выкрасть Грайнер», — считает она.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

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По материалам: lenta.ru

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