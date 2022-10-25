. В Ростуризме определились, что должен включать QR-код путевки

Федеральное агентство по туризму разработало порядок отражения основных данных о туристе и его путешествии в виде двумерного штрих-кода. Соответствующий приказ ведомства от 07.09.2022 N 404-Пр-22 вступает в силу 25 октября.

С 1 сентября туроператоры в добровольном порядке вносят в систему электронных путевок данные о проданных турах, после чего каждому туру автоматически присваивается специальный идентификатор.

Утверждать требования к QR-коду ранее поручили Ростуризму. Теперь этот документ готов. Двумерный штрих-код включает:

- уникальный номер и дату формирования электронной путевки,

- общую цену тура,

- общее количество туристов по договору,

- сведения о заказчике туристского продукта,

- ссылку на страницу единой информационной системы электронных путевок.



