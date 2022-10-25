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Ванга предсказала приход Шамана

Ванга предсказала приход Шамана
Певец Шаман может стать человеком из пророчества. Удивительно, но эксперты выяснили — появление Ярослава Дронова было предсказано еще в 80-х. Великая Ванга в одном из своих интервью заявила: «Появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух населения». Пророчество сбылось: певец со звучным именем сегодня у всех на устах.
Сам Ярослав признался, что его популярность не случайна, а вполне заслуженна. Он долго шел к своей цели и занимался творчеством. Раньше у него хорошо получалось писать для других, но теперь настало время самому выйти из тени и показать всей России, на что он способен.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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