. Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить тяжелый период
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Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить тяжелый период

Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить тяжелый период
Астролог Василиса Володина предсказала, что наступает тяжелое время. Ведущая в своем Telegram-канале напомнила подписчикам, что 25 октября мы входим в так называемый «коридор затмений». Его начало ознаменует солнечное затмение, а конец – лунное. Все астрологи и предсказатели сходятся во мнении, что грядущие дни недели принесут немало неприятностей: людей будут одолевать эмоции, мучить стрессы и сомнения, поэтому лучше отказаться от кардинальных перемен в жизни, не заключать важные контракты и перепоручить другим ответственные переговоры. А чтобы пережить этот период с минимальными потерями, ведущая шоу «Давай поженимся!» советует провести несложный ритуал, который поможет побороть страхи и жить в дальнейшем счастливо. Володина отметила, что новолуние принесет с собой заряд энергии и ее следует пустить в правильное русло.
«Напишите на бумаге от руки все свои страхи, прямо сейчас утром. Даже если сидят очень глубоко и облечь в слова немыслимо, все равно заставьте себя написать. Потом подумайте, какую личную жертву принесете, чтобы эти страхи остались запечатаны на бумаге навсегда. От чего откажетесь, какие усилия приложите, какие желания и слабости отодвинете ради того, чтобы этот внутренний груз покинул вас», — объяснила астролог.  Знаменитость подчеркнула, что для достижения результата придется в самом деле пойти на серьезные уступки или лишения: диета, отказ от алкоголя или сладкого – не подойдут. Когда же решение принято, нужно сжечь бумагу со страхами над черной свечой, развеять пепел и попытаться прочувствовать, как все, что вас беспокоило, превращается в золу и исчезает, тогда ритуал можно считать состоявшимся.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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