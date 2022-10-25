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Власти Кубани ограничивают проезд грузовиков к Керченской переправе

Власти Кубани ограничивают проезд грузовиков к Керченской переправе

В Краснодарском крае с 27 октября временно ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано в Telegram-канаде краевого оперативного штаба. 

Согласно документу, с  00.00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу.

Исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров и др. Остальной грузовой транспорт может воспользоваться сухопутным маршрутом  - от Таганрога до Джанкоя, следует из сообщения. 

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По материалам: pnp.ru

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