. Власти Кубани ограничивают проезд грузовиков к Керченской переправе

В Краснодарском крае с 27 октября временно ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано в Telegram-канаде краевого оперативного штаба.

Согласно документу, с 00.00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу.

Исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров и др. Остальной грузовой транспорт может воспользоваться сухопутным маршрутом - от Таганрога до Джанкоя, следует из сообщения.