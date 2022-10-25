. Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Журналист Красовский выступил с «последним словом»

Журналист Красовский выступил с «последним словом»Журналист Красовский заявил, что стер границы правого дела и зла и никогда себя не простит

Журналист телеканала Russia Today (RT) Антон Красовский повторно извинился за свои слова об украинских детях. Соответствующее видео он выпустил в своем Telegram-канале.

«Есть такой формат обращения — последнее слово, когда суд дает сказать тебе что-то в свое оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей», — заявил он.

Красовский назвал себя дураком, ненамеренно стершим границы между правым делом и злом. «Я виноват, и вину эту я понесу с собой ... Я не знаю, можно ли меня простить, я себя никогда не прощу», — завершил он.

23 октября во время эфира своей программы журналист Антон Красовский заявил о необходимости топить или сжигать украинских детей за обвинения в адрес России. Позднее он извинился за свои высказывания, заявив, что ему «по-настоящему неловко». Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Участников телешоу проверили на готовность в детям
Участников телешоу проверили на готовность в детям
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска
Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска
Гороскоп на ноябрь 2022 года
Гороскоп на ноябрь 2022 года
На шахте «Луганская» в ЛНР произошел пожар
На шахте «Луганская» в ЛНР произошел пожар
Как выглядит лицо муравья под микроскопом (7 фото)
Как выглядит лицо муравья под микроскопом (7 фото)
Светлана Пермякова раскрыла подробности свадьбы и даже представила мужа
Светлана Пермякова раскрыла подробности свадьбы и даже представила
Юлия Меньшова, чтобы не сойти с ума, ушла
Юлия Меньшова, чтобы не сойти с ума, ушла
Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью
Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью

Топ на сегодня

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Горячая линия помощи мужчинам
Горячая линия помощи мужчинам
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет церковный календарь
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет

Еще по теме

Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом канале
Красовский придумал «Партию перемен», это не нравится Гудкову
Красовский подал документы для участия в выборах мэра Москвы
YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT