. Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима (17 фото)
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Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима (17 фото)

Джонни Депп — «Превосходство», «Бивень»По-настоящему талантливый актер может сыграть кого угодно. Но вряд ли бы им удалось перевоплотиться в своего героя без участия мастеров по костюмам и гриму. С их помощью актер полностью превращается в другого человека и даже фанатам не с первой попытки удается узнать своего любимого артиста.

Джонни Депп — «Превосходство», «Бивень»


Марион Котийяр — «Союзники», «Жизнь в розовом цвете»

Марион Котийяр — «Союзники», «Жизнь в розовом цвете»
Джонни Депп — «Пираты Карибского моря», «Черная месса»

Джонни Депп — «Пираты Карибского моря», «Черная месса»
Тильда Суинтон — «Большой всплеск», «Отель „Гранд Будапешт“»

Тильда Суинтон — «Большой всплеск», «Отель „Гранд Будапешт“»
Стив Карелл — «Утреннее шоу», «Охотник на лис»

Стив Карелл — «Утреннее шоу», «Охотник на лис»
Гленн Клоуз — «Кто наш папа, чувак?», «Таинственный Альберт Ноббс»

Гленн Клоуз — «Кто наш папа, чувак?», «Таинственный Альберт Ноббс»
Стэнли Туччи — «Супернова», «Милые кости»

Стэнли Туччи — «Супернова», «Милые кости»
Джоуи Кинг — «Калейдоскоп поцелуев», «Притворство»

Джоуи Кинг — «Калейдоскоп поцелуев», «Притворство»
Рэйн Уилсон — «Офис», «В поисках галактики»

Рэйн Уилсон — «Офис», «В поисках галактики»
Ребел Уилсон — «Ну разве не романтично?», «Выпускной класс»

Ребел Уилсон — «Ну разве не романтично?», «Выпускной класс»
Джейми Ли Кертис — «Чумовая пятница», «Все везде и сразу»

Джейми Ли Кертис — «Чумовая пятница», «Все везде и сразу»
Хьюго Уивинг — «Властелин колец: Братство Кольца», «Облачный атлас»

Хьюго Уивинг — «Властелин колец: Братство Кольца», «Облачный атлас»
Ванесса Хадженс — «На месте принцессы», «Подари мне убежище»

Ванесса Хадженс — «На месте принцессы», «Подари мне убежище»
Джоэл Эдгертон — «Подарок», «Исход: Цари и боги»

Джоэл Эдгертон — «Подарок», «Исход: Цари и боги»
Хэлли Берри — «Похищение», «Облачный атлас»

Хэлли Берри — «Похищение», «Облачный атлас»
Леонардо Ди Каприо — «Дорога перемен», «Дж. Эдгар»

Леонардо Ди Каприо — «Дорога перемен», «Дж. Эдгар»
Ханна Уэддингем — «Игра престолов», «Тед Лассо»

Ханна Уэддингем — «Игра престолов», «Тед Лассо»
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По материалам: триникси

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Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима (17 фото)
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