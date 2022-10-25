Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима (17 фото)
Сегодня, 15:55 Вадим Карасев
По-настоящему талантливый актер может сыграть кого угодно. Но вряд ли бы им удалось перевоплотиться в своего героя без участия мастеров по костюмам и гриму. С их помощью актер полностью превращается в другого человека и даже фанатам не с первой попытки удается узнать своего любимого артиста.
Джонни Депп — «Превосходство», «Бивень»
Марион Котийяр — «Союзники», «Жизнь в розовом цвете»
Джонни Депп — «Пираты Карибского моря», «Черная месса»
Тильда Суинтон — «Большой всплеск», «Отель „Гранд Будапешт“»
Стив Карелл — «Утреннее шоу», «Охотник на лис»
Гленн Клоуз — «Кто наш папа, чувак?», «Таинственный Альберт Ноббс»
Стэнли Туччи — «Супернова», «Милые кости»
Джоуи Кинг — «Калейдоскоп поцелуев», «Притворство»
Рэйн Уилсон — «Офис», «В поисках галактики»
Ребел Уилсон — «Ну разве не романтично?», «Выпускной класс»
Джейми Ли Кертис — «Чумовая пятница», «Все везде и сразу»
Хьюго Уивинг — «Властелин колец: Братство Кольца», «Облачный атлас»
Ванесса Хадженс — «На месте принцессы», «Подари мне убежище»
Джоэл Эдгертон — «Подарок», «Исход: Цари и боги»
Хэлли Берри — «Похищение», «Облачный атлас»
Леонардо Ди Каприо — «Дорога перемен», «Дж. Эдгар»
Ханна Уэддингем — «Игра престолов», «Тед Лассо»
Джонни Депп — «Превосходство», «Бивень»
Марион Котийяр — «Союзники», «Жизнь в розовом цвете»
Джонни Депп — «Пираты Карибского моря», «Черная месса»
Тильда Суинтон — «Большой всплеск», «Отель „Гранд Будапешт“»
Стив Карелл — «Утреннее шоу», «Охотник на лис»
Гленн Клоуз — «Кто наш папа, чувак?», «Таинственный Альберт Ноббс»
Стэнли Туччи — «Супернова», «Милые кости»
Джоуи Кинг — «Калейдоскоп поцелуев», «Притворство»
Рэйн Уилсон — «Офис», «В поисках галактики»
Ребел Уилсон — «Ну разве не романтично?», «Выпускной класс»
Джейми Ли Кертис — «Чумовая пятница», «Все везде и сразу»
Хьюго Уивинг — «Властелин колец: Братство Кольца», «Облачный атлас»
Ванесса Хадженс — «На месте принцессы», «Подари мне убежище»
Джоэл Эдгертон — «Подарок», «Исход: Цари и боги»
Хэлли Берри — «Похищение», «Облачный атлас»
Леонардо Ди Каприо — «Дорога перемен», «Дж. Эдгар»
Ханна Уэддингем — «Игра престолов», «Тед Лассо»
По материалам: триникси