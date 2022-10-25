. Звезда "Гарри Поттера" Рэйф Файнс поддержал Джоан Роулинг и назвал обвинения в трансфобии "отвратительными"

Вадим Карасев

Актер Рэйф Файнс, известный по роли главного антагониста франшизы о Гарри Поттере, лорда Волан-де-Морта, в интервью изданию The New York Times высказался в поддержку писательницы Джоан Роулинг.

Автор книг о мальчике-волшебнике столкнулась с резкой критикой со стороны ЛГБТ-сообщества в 2020 году: Роулинг заявила, что "персона, которая менструирует" — это женщина. Это разозлило многих трансгендерных персон: писательницу начали критиковать в соцсетях и даже слили в сеть ее домашний адрес.

Рэйф Файнс назвал оскорбления в адрес Роулинг "отвратительными и ужасными". "Ее нельзя назвать непристойным ультраправым фашистом, — заявил он. — Она просто женщина, которая говорит: "Я женщина, я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина". Актер добавил, что понимает ее, хотя сам и не является женщиной.

Он отметил, что Роулинг написала много книг о том, как стать лучше, сильнее, быть более порядочным человеком.

Не все актеры, которые снимались в фильмах о Гарри Поттере, поддержали Роулинг: ее раскритиковали Дэниел Рэдклифф, который сыграл самого Гарри Поттера, и Эмма Уотсон, которая появилась в роли Гермионы Грейнджер. Против Роулинг также высказался Эдди Редмэйн, который сыграл Ньюта Саламандера в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

Однако многие создатели франшизы о Гарри Поттере высказались в поддержку писательницы. Актер Робби Колтрейн, который недавно скончался, отмечал, что ее критики "ждали, когда их обидят". Актер Джейсон Айзекс, который сыграл Люциуса Малфоя, отмечал заслуги Роулинг и пообещал "не наносить ей ударов в спину". Также в защиту писательницы высказался Том Фелтон (Драко Малфой), а актриса Мириам Маргулис (профессор Стебль) назвала осуждение Роулинг "неуместным".

Роулинг не раз оказывалась в центре скандалов: ее обвиняли в антисемитизме из-за гоблинов в волшебном банке Гринготтс, который описан в "Гарри Поттере", и даже сравнивали с Волан-де-Мортом из-за высказываний в твиттере (заблокирован в России). Кроме того, из-за связанных с ней скандалов переименовали игру квиддич, которая была вдохновлена ее романами.

Ксения Смирнова