. 12 фильмов ужасов, в которых нет ничего потустороннего и сверхъестественного. А самое страшное в них — люди
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12 фильмов ужасов, в которых нет ничего потустороннего и сверхъестественного. А самое страшное в них — люди

12 фильмов ужасов, в которых нет ничего потустороннего и сверхъестественного. А самое страшное в них — люди

Хэллоуин близко, а значит любителям ужастиков пора запасаться чем-то для жутко-увеселительного просмотра в компании. На этот раз мы решили собрать порцию фильмов ужасов или триллеров с элементами хоррора, где нет никаких призраков, зомби, вампиров, озлобленных чудовищ и прочей сверхъестественной нечисти.

Здесь вы найдёте те фильмы, где, как и в жизни, самое страшное исходит от вполне реального существа — человека.

Варвар (2022)

20th Century Studios

Сущность зла: незнакомцы в Airbnb.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.5

Мизери (1990)

Columbia Pictures

Сущность зла: самая главная поклонница таланта известного писателя.

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.8

Не дыши (2015)

Screen Gems

Сущность зла: слепой, но очень опасный пожилой мужчина.

Кинопоиск: 6.6; IMDb: 7.1

Райское озеро (2008)

Optimum Releasing

Сущность зла: банда подростков.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 6.7

Плетёный человек (1973)

British Lion Films

Сущность зла: секта язычников.

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5

Отчим (1986)

New Century Vista Film Company

Сущность зла: отчим.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 6.7

Техасская резня бензопилой (1974)

Bryanston Distributing Company

Сущность зла: жуткая семейка и особенно их младшенький.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.4

Кинопроба (1999)

Omega Project

Сущность зла: вполне обычная на вид девушка, у которой есть некоторые скрытые наклонности.

Кинопоиск: 6.3; IMDb: 7.1

Крик (1996)

Dimension Films

Сущность зла: маньяк в маске и без каких-либо суперспособностей, более того порой довольно неуклюжий. Главное его достоинство — вы вряд ли угадаете, кто именно скрывается под маской.

Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.4

Психо (1960)

Paramount Pictures

Сущность зла: таинственная семья, состоящая из обычных (хоть и двинутых) людей.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5

Солнцестояние (2019)

A24

Сущность зла: члены языческого скандинавского культа.

Кинопоиск: 6.5; IMDb: 7.1

А теперь не смотри (1973)

Casey Productions

Сущность зла: это главный спойлер фильма!

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.2

# Интересное
По материалам: twizz

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