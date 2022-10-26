12 фильмов ужасов, в которых нет ничего потустороннего и сверхъестественного. А самое страшное в них — люди
Хэллоуин близко, а значит любителям ужастиков пора запасаться чем-то для жутко-увеселительного просмотра в компании. На этот раз мы решили собрать порцию фильмов ужасов или триллеров с элементами хоррора, где нет никаких призраков, зомби, вампиров, озлобленных чудовищ и прочей сверхъестественной нечисти.
Здесь вы найдёте те фильмы, где, как и в жизни, самое страшное исходит от вполне реального существа — человека.
Варвар (2022)
Сущность зла: незнакомцы в Airbnb.
Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.5
Мизери (1990)
Сущность зла: самая главная поклонница таланта известного писателя.
Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.8
Не дыши (2015)
Сущность зла: слепой, но очень опасный пожилой мужчина.
Кинопоиск: 6.6; IMDb: 7.1
Райское озеро (2008)
Сущность зла: банда подростков.
Кинопоиск: 6.9; IMDb: 6.7
Плетёный человек (1973)
Сущность зла: секта язычников.
Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5
Отчим (1986)
Сущность зла: отчим.
Кинопоиск: 6.7; IMDb: 6.7
Техасская резня бензопилой (1974)
Сущность зла: жуткая семейка и особенно их младшенький.
Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.4
Кинопроба (1999)
Сущность зла: вполне обычная на вид девушка, у которой есть некоторые скрытые наклонности.
Кинопоиск: 6.3; IMDb: 7.1
Крик (1996)
Сущность зла: маньяк в маске и без каких-либо суперспособностей, более того порой довольно неуклюжий. Главное его достоинство — вы вряд ли угадаете, кто именно скрывается под маской.
Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.4
Психо (1960)
Сущность зла: таинственная семья, состоящая из обычных (хоть и двинутых) людей.
Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5
Солнцестояние (2019)
Сущность зла: члены языческого скандинавского культа.
Кинопоиск: 6.5; IMDb: 7.1
А теперь не смотри (1973)
Сущность зла: это главный спойлер фильма!
Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.2