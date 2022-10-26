15 фотографий ну очень больших собак, глядя на которых хочется спросить хозяев: «И давно вы у него живёте?»
Сегодня, 17:10
Собак считают друзьями человека. Но некоторые хвостатые вырастают настолько огромными, что это скорее человек их друг. Да и «хозяевами» их хозяев язык не поворачивается назвать — посмотришь на такую махину на четырёх лапах и хочется спросить людей: «И давно вы у него живёте?» Мы собрали фотографии очень больших собак. Но чем больше пёс — тем больше в нём любви.
Драко сидит с бабушкой
Пёс в поезде
Кто в доме хозяин?
7-месячный щенок, когда его держат на руках
Огромный бульдог в магазине
Моя собака больше, чем моя девушка
Рискнём предположить, что дело не только в собаке, тут и перспектива немного постаралась. А она такие вещи творить умеет. У нас есть об этом подборка.
Дружелюбный великан в своём любимом магазине
Пёс, который больше мамы
Тибетский мастиф
Пёс моей мамы
Он ещё щенок. Ему 11 месяцев, и он всё ещё растёт.
Моя собака размером с моего мужа
Познакомьтесь с Пушком
Ещё один тибетский мастиф
Известный хороший мальчик в моём колледже
Пёс моих родителей
А здесь вы можете посмотреть, как маленькие котятки превращаются в огромных котищ.
По материалам: twizz