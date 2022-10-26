. 15 фотографий ну очень больших собак, глядя на которых хочется спросить хозяев: «И давно вы у него живёте?»
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15 фотографий ну очень больших собак, глядя на которых хочется спросить хозяев: «И давно вы у него живёте?»

15 фотографий ну очень больших собак, глядя на которых хочется спросить хозяев: «И давно вы у него живёте?»

Собак считают друзьями человека. Но некоторые хвостатые вырастают настолько огромными, что это скорее человек их друг. Да и «хозяевами» их хозяев язык не поворачивается назвать — посмотришь на такую махину на четырёх лапах и хочется спросить людей: «И давно вы у него живёте?» Мы собрали фотографии очень больших собак. Но чем больше пёс — тем больше в нём любви.

Драко сидит с бабушкой

Пёс в поезде

Кто в доме хозяин?

7-месячный щенок, когда его держат на руках

Огромный бульдог в магазине

Моя собака больше, чем моя девушка

Рискнём предположить, что дело не только в собаке, тут и перспектива немного постаралась. А она такие вещи творить умеет. У нас есть об этом подборка.

Дружелюбный великан в своём любимом магазине

Пёс, который больше мамы

Тибетский мастиф

Пёс моей мамы

Он ещё щенок. Ему 11 месяцев, и он всё ещё растёт.

Моя собака размером с моего мужа

Познакомьтесь с Пушком

Ещё один тибетский мастиф

Известный хороший мальчик в моём колледже

Пёс моих родителей

А здесь вы можете посмотреть, как маленькие котятки превращаются в огромных котищ.

# Интересное
По материалам: twizz

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