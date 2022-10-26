15 людей старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно
Татуировки — очень популярный способ самовыражения у людей всех возрастов. Но чаще всего жгучее желание набить себе цветочек или череп приходит к молодым людям. Кто-то идёт в салон и выполняет свою маленькую мечту, а кто-то оказывается под влиянием мнения общества. Ведь многие люди не особо одобряют столь радикальный способ изменений во внешности. У всех всегда возникает один и тот же вопрос: «А что потом? Как твои татуировки будут выглядеть в старости?»
Сегодня мы решили ответить на этот вопрос, собрав 15 фотографий людей в возрасте, для которых татуировки вовсе не оказались помехой, чтобы оставаться красотками и красавцами!
102 годика
— Как будут выглядеть твои татуировки, когда ты состаришься?
— Ой, мам, надеюсь так же круто, как на этой старушке.
Брутальности возраст не помеха
Словно с картинки
Модная парочка Twix
Не только в тренде, но и на спорте
Серьёзный мужчина
С этой бабулей лучше не шутить! А то так и ламой в глаз можно получить
Бабушка на позитиве (внук тоже старается не отставать)!
Милый дедуля с парочкой татушек на своём теле
Ещё одно доказательство, что возраст — это только цифра в паспорте
Вечно молодой
У любви нет возрастных ограничений, как и у тату
Кстати, о любви. У нас есть целая подборка забавных комиксов на тему «любовь — это». Советуем посмотреть.
Ещё один ответ на вопрос, как тату будут выглядеть в старости
Модная ба
Молода и сногшибательна
Красиво вхожу в эти выходные…
А здесь вы найдёте 20 шикарных моделей изысканного возраста, которые не собираются уступать по красоте молоденьким конкуренткам.