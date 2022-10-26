. 15 людей старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно

Татуировки — очень популярный способ самовыражения у людей всех возрастов. Но чаще всего жгучее желание набить себе цветочек или череп приходит к молодым людям. Кто-то идёт в салон и выполняет свою маленькую мечту, а кто-то оказывается под влиянием мнения общества. Ведь многие люди не особо одобряют столь радикальный способ изменений во внешности. У всех всегда возникает один и тот же вопрос: «А что потом? Как твои татуировки будут выглядеть в старости?»

Сегодня мы решили ответить на этот вопрос, собрав 15 фотографий людей в возрасте, для которых татуировки вовсе не оказались помехой, чтобы оставаться красотками и красавцами!

102 годика

— Как будут выглядеть твои татуировки, когда ты состаришься?

— Ой, мам, надеюсь так же круто, как на этой старушке.

Брутальности возраст не помеха

Словно с картинки

Модная парочка Twix

Не только в тренде, но и на спорте

Серьёзный мужчина

С этой бабулей лучше не шутить! А то так и ламой в глаз можно получить

Бабушка на позитиве (внук тоже старается не отставать)!

Милый дедуля с парочкой татушек на своём теле

Ещё одно доказательство, что возраст — это только цифра в паспорте

Вечно молодой

У любви нет возрастных ограничений, как и у тату

Кстати, о любви. У нас есть целая подборка забавных комиксов на тему «любовь — это». Советуем посмотреть.

Ещё один ответ на вопрос, как тату будут выглядеть в старости

Модная ба

Молода и сногшибательна

Красиво вхожу в эти выходные…

А здесь вы найдёте 20 шикарных моделей изысканного возраста, которые не собираются уступать по красоте молоденьким конкуренткам.