. 15 смешных комиксов от художницы из Екатеринбурга, которая делится своим «щщастьем материнства» в картинках
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15 смешных комиксов от художницы из Екатеринбурга, которая делится своим «щщастьем материнства» в картинках

15 смешных комиксов от художницы из Екатеринбурга, которая делится своим «щщастьем материнства» в картинках

Не раз мы убеждались в том, что семейная жизнь — это настоящий спектакль, куда пускают даже безбилетников. Новый день — новая драма с непредсказуемым концом. А если в актёрский состав входят ещё и дети, то сценарий точно будет не предугадать. Ведь эти проказники заставят вас испытать весь спектр эмоций!

Иллюстратор Мария из Екатеринбурга тоже решила приоткрыть завесу своей семейной жизни и поделиться с нами кусочком своего материнского счастья в забавных картинках. Поэтому присаживаемся поудобнее и смотрим!

Разные взгляды на одно и то же

Страшный монстр у тебя под кроватью

Хочу на ручки!

Маше 33 годика, и по образованию она — архитектор. Но во время декрета у девушки не было возможности работать по специальности, поэтому она начала познавать мир комиксов. Сейчас для неё это отдушина и способ спрятаться от семейных хлопот и проблем.

Приветики из детского садика!

Новый парфюм

Самая благоприятная погода для прогулок, мама!

Уборочка в фантазиях мужа и в суровой реальности

Курортники

У всех свои приоритеты в выборе жилья

Получается, что сладкий сон мне только снился?

Стиль иллюстратора менялся. Ещё год назад Маша рисовала смешных жёлтых монстриков, которые были прототипами её семьи. Ведь основная тема, на которую шутит девушка, всегда была одна — родительство.

Разные игры деточек

Внучку приняла, внучку сдала

Бабушки всегда готовы дарить свою заботу и любовь детям и внукам. А ещё они очень любят радовать и удивлять своих внучков не только вкусными пирожками и тёплыми носками, но и чем-то другим.

Выживший (возможно)

Почти все шутки Маша берёт из жизни. А бывает и такое, что в этом ей помогает муж. Сам придумает комикс про себя, сам же потом на него и обидится.

Временная потеря памяти

У каждого родителя свой способ, как развлечь неугомонное дитя

Здесь мы собрали для вас 16 комиксов от иллюстратора, который честно и с юмором рассказывает о буднях мамочек и прочих жизненных вещах.

# Интересное
По материалам: twizz

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