. 16 вдохновляющих примеров того, как преображаются пространства после того, как в них убрались
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16 вдохновляющих примеров того, как преображаются пространства после того, как в них убрались

16 вдохновляющих примеров того, как преображаются пространства после того, как в них убрались

Любите ли вы убираться? В чистом помещении и думается легче, и жить сильнее хочется! Сегодня мы решили собрать для вас примеры пространств, которые наконец-то дождались своего часа и после долгого захламления встретились с уборкой. И она ощутимо их преобразила! Всё-таки иногда новое — это хорошо убранное старое.

До и после. 7 часов уборки

Дело сделано!

Подсобка на работе

Уборка в подвале

Уборка действительно как будто очищает пространство в моей голове. Мама была права

Нередко под подобными фотографиями можно встретить комментарии о том, как, дескать, можно было так захламить жилище? Иногда они бывают сдобрены парочкой нелестной характеристик в адрес обитателей комнат. Но мы хотим напомнить, что показываем вам эти сравнения не для осуждения. Причины могут быть разными. Надеемся, это вдохновит кого-то на уборку собственного пространства, если оно в этом нуждается.

Организовал одежду к Новому году

Наконец-то убрали нашу игровую/учебную комнату, которая была брошена на всё лето

Сделала уборку в комнате после трёх лет депрессии

Одним из неприятных последствий депрессии является захламление пространства. Столкнувшись с ней, человек теряет смысл вставать с кровати, ухаживать за собой и поддерживать чистоту в жилище. Не все готовы показать это, так как бардак зачастую вызывает осуждение. Предлагаем порадоваться за тех, кто совершил важный шаг!

Первый день уборки

Ещё одно помещение из того же дома

Уборка комнаты после депрессии

А вот комната, когда в ней разобрали вещи после переезда

Холодильник тоже нуждается в уборке

Уборка после депрессии. До конца пути ещё далеко, но начало положено

Найдите кота!

Когда гостевую ванную очистили от плесени

Не могу поверить, что заставила себя сделать это. Чувствую такое облегчение

А здесь вы можете найти случаи, когда люди находили вещи из прошлого, которые хранят в себе историю

# Интересное
По материалам: twizz

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