. 4 главных страха мужчин в отношениях

1. Страх поражения

2. Получение отказа

3. Страх зависимости

4. Страх физической несостоятельности

Как человечество не старается оно все еще подвержено стереотипам, особенно в отношении страхов. То есть женщины боятся чего-то одного, а мужчины другого, но последние часто отчаянно отрицают любые собственные слабости, ибо просто не могут с ними смириться. Самым большим заблуждением является то, что мужчины ничего не боятся, ведь в принципе не существует человека, которые не боялся бы, вопрос лишь в том, кто и чего конкретно опасается. Естественно для каждого это что-то свое, но как в любых других случаях, когда дело касается людей можно найти что-то общее. Так, среди мужчин «популярны» и очень распространены следующие страхи:Одни считают, что так повелось с давних времен, другие, что это заложено в генах, но мужчина должен быть сильным, охотником и защитником, соответственно не должен проигрывать и хотя времена сейчас совершенно другие, подобный страх остается где-то глубоко внутри них. В зависимости от того, к чему он относиться, мужчина не может спокойно воспринимать поражение или забыть о нем. Ввиду этого мужчины очень не любят проигрывать и не терпят, когда им об этом напоминают, если проигрыш/поражение касается чего-то серьезного, то это легко может вывести из состояния спокойствия.В большинстве своем это касается женщин, но нередки случаи, когда речь идет просто о желанной вещи или чем-то ценном для конкретного мужчины. Внутренне это воспринимается как вызов, который немного цепляет мужское эго, ведь большинство мужчин считает, что сможет обладать всем, чем захочет, а отказ воспринимается как унижение и оскорбление, которое мужчин очень задевает.Тут опять-таки неважно чего именно он касается, финансовых средств, женщины или просто какой-то ценной вещи. Любая зависимость будет делать слабее и становиться уязвимым местом, которым другие могут воспользоваться, проще говоря приравнивается к личной слабости, а слабыми мужчины крайне не любят быть. Отсюда зарождается как страх, так и другие отрицательные эмоции, на которые к тому же отрицательно действует постороннее внимание.Как ни странно, но для мужчин это приравнивается к жизненно важным вопросам. Почему-то большинство считает, что только физическая состоятельность подтверждает их как мужчин, напрочь забывая обо всем остальном. Когда же проблема действительно случается, это становиться причиной сильнейшей паники, массы негативных эмоций и прочего. Что хуже, мужчины даже отказываются консультироваться на этот счет с врачами, считая, что подобное унизительно. Нельзя сказать, что все эти страхи значительные или наоборот не значительные, скорее они просто привычные, но при необходимости и работе над собой с каждым из них можно справиться. Загвоздка только в том, что мужчины не хотят бороться со своими страхами, ибо они «и так» сильные и бояться ничего не могут. Порой такая точка зрения напрочь забивает рациональность и может привести к большим проблемам, потому каждый страх должен сдерживаться и рассматриваться с рациональной точки зрения.