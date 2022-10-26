. A Plague Tale: Requiem впечатлила Digital Foundry, на Xbox Series X лучшая консольная версия

Вадим Карасев





На прошлой неделе состоялся релиз игры A Plague Tale: Requiem. Это один из немногих проектов нового поколений, который выходит только на next-gen консолях: Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс на PC. Технические специалисты Digital Foundry разобрали версии A Plague Tale: Requiem на разных платформах и пришли к выводу, что лучше всего играть в новый проект студии Asobo на приставке Xbox Series X:

Что касается рекомендаций по консолям, если у вас есть роскошь выбора, пока выбирайте версию Series X — просто потому, что она более стабильная. В целом Playstation 5 работает приемлемо, просто ожидайте моментов с очевидным падением производительности на пике действий [когда в кадре много крыс]. […] А что касается Series S, то в целом это совершенный выпуск, и только более размытое качество изображения умаляет его многочисленные достоинства.

На Xbox Series X и Playstation 5 игра A Plague Tale: Requiem работает в 1440p с реконструкцией до 4K при 30 FPS. На Xbox Series S игроки получают 900p при 30 FPS. При наличии в телевизоре 120 Гц, игра может работать в 40 FPS.

Специалисты Digital Foundry в анализе отмечают, что игра A Plague Tale: Requiem «визуально выделяется» на фоне других игровых проектов и «действительно демонстрирует, на что способны новые консоли» именно с графической точки зрения.

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Игра A Plague Tale: Requiem доступна в Game Pass с момента релиза.