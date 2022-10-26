. "Агрессия — это путь к саморазрушению": продюсер Витаса рассказал о состоянии певца после потасовки с чиновником

Вадим Карасев

43-летний Виталий Грачев, более известный как Витас, недавно ввязался в драку в одном из московских клубов. По словам чиновника Султана Джандигова, певец брызнул ему в лицо газовым баллончиком, что привело к ожогу первой степени.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин назвал произошедшее "маленьким недоразумением" и считает, что им нужно просто поговорить ради заключения мира. "Конечно, никакие суды больше посещать не надо. Хватит уже судов!" — заявил Сергей в интервью изданию Prozvezd.

По словам продюсера, Виталий сейчас находится в подавленном состоянии. "Он понимает, что конфликты и агрессия — это путь к саморазрушению", — говорит Пудовкин. Ругать он своего коллегу не стал, а просто сказал ему "держаться".



На вопрос, любит ли исполнитель хита "Седьмой элемент" выпить, Сергей ответил, что не замечал за ним такого. Они вместе 25 лет, и конфликты обычно происходят из-за косых взглядов или не понравившихся кому-то песен, а не из-за алкоголя.

Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения. На видео можно увидеть, что пострадавший сначала указал артисту на дверь, а тот в ответ достал баллончик. Витас уже не в первый раз попадает в конфликт, но коллега певца считает, что это нормально, ведь огласка больше, если человек известный.

Все мы немножко драчуны: и мальчики, и девочки. Я никогда не отрицал: чем больше популярность, тем больше шансов из-за банальности стать героем скандальной ситуации.

Пудовкин надеется, что конфликт Виталию и Султану удастся уладить в ближайшее время. В планах у продюсера и шоумена запись новых песен, съемки и гастроли.

